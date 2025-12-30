Депутат обвинил Украину в провоцировании ситуации из-за атаки на резиденцию Путина

Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев считает, что украинская атака на резиденцию президента России Владимира Путина является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях российско-американских переговоров. Его слова передает РИА Новости.

«В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим», — сказал он журналистам.

По его словам, в настоящее время нужны меры, «рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России».

В атаке на резиденцию Путина увидели угрозу срыва переговоров

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай). Армия России ответит на этот шаг, а Москва скорректирует переговорную позицию. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

Ранее во Франции заявили, что атака на резиденцию Путина может сорвать переговоры.