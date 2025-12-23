Европейцы массово устремились в Россию

На въезде в Россию в Калининградской области образовалась огромная пробка — в заторе собрались более 200 машин. Об этом сообщает «Абзац».

Отмечается, что причиной пробки стали действия польских таможенников, которые усилили меры досмотра. Такие меры объясняются антироссийскими санкциями.

По информации издания, некоторым водителям в пробке пришлось ждать проезда больше суток. Часть из них ночевала прямо в автомобилях. При этом, в пробку попали как граждане России, так и граждане Германии и Польши.

