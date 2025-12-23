Европейцы массово устремились в Россию

Андрей Дуванов

На въезде в Россию в Калининградской области образовалась огромная пробка — в заторе собрались более 200 машин. Об этом сообщает «Абзац».

© РИА Новости

Отмечается, что причиной пробки стали действия польских таможенников, которые усилили меры досмотра. Такие меры объясняются антироссийскими санкциями.

По информации издания, некоторым водителям в пробке пришлось ждать проезда больше суток. Часть из них ночевала прямо в автомобилях. При этом, в пробку попали как граждане России, так и граждане Германии и Польши.

