В МИД РФ назвали гарантию безопасности Калининградской области

Безопасность Калининградской области будет гарантирована всей мощью российского государства. Об этом в ходе международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"В полном объеме и во всех аспектах следует исходить из того, что ее безопасность и нормальная жизнедеятельность всего, что там находится, и жизнь наших граждан будет гарантирована всей мощью российского государства", - сказал он.

19 декабря в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать угрозы Калининградской области в случае их появления. При этом он выразил надежду, что этого не случится.

До этого бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзский заявил, что Польша и другие страны НАТО могли бы в случае необходимости нанести удар по Калининградской области из-за угрозы со стороны России.