Постпред США при НАТО призвал Украину «готовиться»

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер призвал Украину готовиться к тому, что боевые действия продолжатся в 2026 году. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся. Но президент [США Дональд] Трамп и его команда не собираются сдаваться. Если появится хотя бы малейший шанс достичь соглашения, мы им воспользуемся», — сказал он.

Дипломат также ответил на вопрос о готовности России к завершению украинского конфликта. По его словам, об этом станет известно в предстоящие выходные.

Ранее Уитакер заявил, что Трамп знает, как надавить на Украину и Россию, чтобы заставить стороны заключить сделку. Он также выразил мнение, что будущий мирный договор будет «очень сложным» документом, состоящим из множества пунктов.