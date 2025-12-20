В России высказались об ожиданиях от визита спецпредставителя Путина в США

Во время визита специального представителя президента России Владимира Путина, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в США может произойти продвижение в переговорном процессе по Украине, допустил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Об ожиданиях от поездки российского политика в Майами сенатор высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Отношение к любым переговорам, особенно по урегулированию кризиса на Украине, всегда порождает надежды на более позитивную позицию украинцев под воздействием американцев. Я думаю, с этим настроением Дмитриев поехал туда. Тем более после инструкций, которые наверняка он получил от президента Российской Федерации. Посмотрим. Я не исключаю, что продвижение вперед может быть», — отметил Карасин.

По словам сенатора, воздействие и давление на Украину будут нарастать.

«С этими ожиданиями мы подходим к тому, что сейчас начинается процесс обмена мнениями в Майами. Посмотрим. Трудно что-то предсказать», — заключил он.

Ранее Дмитриев сообщил, что следует в Майами. Отмечается, что в Штатах он отдельно встретится со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

20 декабря Трамп объявил о следующем этапе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Американский президент отметил, что собирается на короткое время во Флориду, где «запланировано много встреч».