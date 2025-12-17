Стало известно о планах Трампа объявить войну Венесуэле

Журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Дональд Трамп собирается объявить войну Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карлсона, Трамп собирается официально начать войну с Венесуэлой — соответствующее заявление он сделает во время выступления в Овальном кабинете в 21:00 по восточному времени (5:00 по мск). При этом в самом Белом доме заявили, что речь Трампа будет посвящена итогам года.

«Вчера членам Конгресса сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов в обращении президента к нации. Кто знает, кстати, произойдет ли это на самом деле <...> об этом мне сегодня утром рассказал один из членов Конгресса», — заявил он.

Ранее в Венесуэле ответили на требование президента США Дональда Трампа отдать «всю нефть, землю и иные украденные активы».