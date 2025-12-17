Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

Правительство Венесуэлы ответило на требования президента США Дональда Трампа к Каракасу вернуть США нефть и земли. Об этом сообщает РИА Новости.

Вице-президент Боливарианской республики Дельси Родригес указала, что ее страна в полном соответствии с местными и международными законами «подтверждает свой суверенитет над всеми своими природными богатствами, а также право на свободную навигацию и свободную торговлю». Она также отметила, что Трамп в своих заявлениях касательно Венесуэлы использует «интервенционистские и колониалистские» формулировки, считая, что природные ресурсы другого государства являются его собственностью.

«Венесуэла никогда больше не станет колонией ни одной империи», — резюмировала политик.

Ранее 17 декабря Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США «всю нефть, землю и иные украденные активы». Он указал, что сейчас у берегов Боливарианской республики скапливается значительная военная сила.