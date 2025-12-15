Орбан посоветовал Европе «пристегнуть ремни»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал странам Европы «пристегнуть ремни» перед переговорами по мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Орбана, впереди Европу ждет тяжелая неделя переговоров по Украине, которая будет определяться заседанием совета Евросоюза в Брюсселе. Он также добавил, что сейчас мир как никогда близок к завершению конфликта на Украине, но Европа, по мнению Орбана, продолжает эскалировать ситуацию. Он подчеркнул, что Венгрия не участвует в подобном, и поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по решению ситуации мирным путем.

«Ставки ясны: война или мир. Никогда еще мы не были так близки к завершению российско-украинской войны. Европа стоит на грани. <...> Венгрия не поддерживает конфискацию замороженных российских активов, не поставляет Украине ни денег, ни оружия и не участвует ни в каких кредитах ЕС, служащих целям войны. Пристегните ремни. Это будет тяжелая неделя», — написал он.

Ранее Орбан призвал Европу использовать историческую возможность по Украине.