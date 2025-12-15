Орбан призвал Европу использовать историческую возможность по Украине

Европа должна воспользоваться исторической возможностью достичь мира на Украине и поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Политик отметил, что у стран Евросоюза есть шанс сделать важные шаги к урегулированию конфликта на предстоящем заседании Европейского совета в Брюсселе, а мир на Украине еще никогда не был так близок.

«Европа стоит на пороге исторической возможности, потому что война, которую мы, европейцы, не смогли закончить в течение четырех лет, может быть вскоре прекращена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их. К сожалению, все признаки указывают на обратное», — написал он.

Ранее Орбан заявил, что европейские страны хотят расширить украинский конфликт и распространить его на экономическую сферу, конфисковав замороженные российские активы. Он подчеркнул, что это решение «равносильно открытому объявлению войны» и спровоцирует ответные меры Москвы.