Раскрыто содержание личного послания Лукашенко от Трампа

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание лидеру Белоруссии Александру Лукашенко. Письмо привез спецпосланник Джон Коул. Об этом в эфире канала «Первый информационный» рассказала пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт отметила «такой небольшой, человеческий, интересный момент»: спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул передал Лукашенко личное послание от Дональда и Мелании Трамп. Пресс-секретарь раскрыла, что содержалось в послании.

«Например, благодарят белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации здесь. Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании», — рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что американский лидер и супруга поздравили Лукашенко с наступающим Рождеством. Также Дональд Трамп отметил, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров.

Лукашенко помиловал 123 человека по просьбе Трампа

Ранее сообщалось, что Лукашенко помиловал 123 человека по просьбе Трампа. В список вошли Виктор Бабарико и Мария Колесникова.