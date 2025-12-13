Лукашенко освободил оппозиционерку Колесникову

Лукашенко помиловал 123 человека по просьбе Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран по просьбе американского лидера Дональда Трампа. Немаловажную роль также сыграла частичная отмена санкций против Минска, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
В сообщении говорится, что решение о помиловании было принято после договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Также сыграли роль отмена незаконных санкций против калийной отрасли Белоруссии, и «переход в практическую плоскость процесса отмены других незаконных санкций против Республики Беларусь».
«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — заявили в пресс-службе.
РБК сообщает, что среди прочих на свободу отпущена белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.
В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения. Ее признали виновной в заговоре с целью захвата власти, призывам к нанесению ущерба национальной безопасности, создании экстремистского формирования.
Также помилован бывший кандидат в президенты Белоруссии, экс-председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико. В 2021 году он получил 14 лет колонии.
В 2025 году общее количество лиц, помилованных Лукашенко, составило 156 человек. Среди них граждане Британии, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.