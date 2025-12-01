Бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку запретили выезд с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), письмо с соответствующим запретом поступило на пограничные пункты пропуска. Причина такого решения не называется, но в СМИ предположили, что это связано с коррупционным скандалом вокруг энергетического сектора Украины.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете выезда из Украины Андрея Ермака», — заявил депутат.

Напомним, что 28 ноября Ермак написал заявление об отставке. Это случилось сразу после того, как антикоррупционные ведомства Украины НАБУ и САП провели обыски в квартире и офисе Ермака.

