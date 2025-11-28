Зеленский сообщил об отставке Ермака

Андрей Дуванов

Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Зеленского.

Зеленский сообщил об отставке Ермака
© Рамблер

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Ермак решил покинуть пост руководителя президентской администрации.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — заявил Зеленский.

Евросоюз отреагировал на обыски у Ермака

На этом фоне Зеленский анонсировал «полную перезагрузку» офиса президента. По его словам, завтра состоится консультация по выбору новой кандидатуры на пост главы офиса.

Ранее в квартире у Ермака прошли обыски со стороны сотрудников антикоррупционных ведомств Украины НАБУ и САП. Предположительно, поводом для них стала возможная связь Ермака с бизнесменом Тимуром Миндичем, который является одним из главных фигурантов коррупционного скандала на Украине.

промо изображение