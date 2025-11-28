Зеленский сообщил об отставке Ермака

Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети Зеленского.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Ермак решил покинуть пост руководителя президентской администрации.

«Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — заявил Зеленский.

Евросоюз отреагировал на обыски у Ермака

На этом фоне Зеленский анонсировал «полную перезагрузку» офиса президента. По его словам, завтра состоится консультация по выбору новой кандидатуры на пост главы офиса.

Ранее в квартире у Ермака прошли обыски со стороны сотрудников антикоррупционных ведомств Украины НАБУ и САП. Предположительно, поводом для них стала возможная связь Ермака с бизнесменом Тимуром Миндичем, который является одним из главных фигурантов коррупционного скандала на Украине.