Ермак сделал заявление в связи с обысками у себя

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил проведение обысков в его квартире сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет «Звезда».

Он подчеркнул, что никто не препятствует следователям, и сам он готов сотрудничать.

«Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие», — заверил глава офиса президента Украины.

Опубликованы фотографии обысков у Ермака

При этом, по данным корреспондента газеты Financial Times в Киеве Кристофера Миллера, обыски ведутся в связи с расследованием дела о хищениях в энергетике, пишет РИА Новости.

«Мои источники говорят мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака связаны с расследованием предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины», — уточнил Миллер.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал, в котором оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, в том числе и его друг Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.

При этом СМИ сообщали, что Владимир Зеленский назначил Ермака в делегацию для переговоров с США после того, как узнал о подозрениях НАБУ в отношении соратника. По мнению экспертов, руководитель офиса главы Украины надеялся заручиться поддержкой, чтобы избежать уголовного преследования.