Участники саммита G20 в Йоханнесбурге призвали расширить Совет Безопасности ООН, включив в него государства Африки, Азии и Латинской Америки. Об этом сказано в итоговой декларации саммита.

Участники призвали реформировать Совбез, чтобы привести его в соответствие с современными реалиями.

«Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, что позволит улучшить представительство недостаточно представленных регионов и групп, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн», — говорится в декларации.

Предполагается, что реформа сделает Совбез более «инклюзивным, эффективным, демократичным и подотчетным» для всех членов ООН.ь

Мирошник: в СБ ООН блокируют правду о преступлениях ВСУ на поле боя

Ранее в ЮАР высказались об участии президента России Владимира Путина в саммите.