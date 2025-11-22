В ЮАР высказались об участии Путина в саммите G20

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса лично объявит имена лидеров, которые будут участвовать в саммите G20, рассказал глава отдела по работе со СМИ при правительстве ЮАР Уильям Балойи. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Журналисты обратились к главе отдела с просьбой раскрыть, ожидается ли и если да, то в каком формате, участие президента России Владимира Путина в мероприятии, от участия в котором отказались ранее американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Работа над программой встречи «Двадцатки» ещё пока в процессе завершения. Президент Рамафоса официально откроет саммит, потом будут закрытые встречи. Полагаю, президент анонсирует лидеров, которые выступят на саммите», — отметил Балойи.

По его словам, африканское государство вовлечено в попытки добиться дипломатического урегулирования на Украине, участвует в продвижении поисков мирного решения.

Напомним, саммит G20 проходит 22-23 ноября в Йоханнесбурге. Делегацию РФ возглавил замглавы администрации президента Максим Орешкин.