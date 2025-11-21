В Раде призвали не искать компромиссы с Зеленским

С Владимиром Зеленским не нужно искать компромиссы, в его случае необходимы только предельные решения. Об этом у себя в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

США предложили новый мирный план по урегулированию конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение американской военной помощи Киеву, объявление русского языка государственным на Украине, сокращение ВСУ, а также вводит запрет на размещение иностранных войск на украинской территории.

«О мире и о планах. По отношению к Зеленскому необходимы только предельные решения. Любые промежуточные варианты, компромиссы или попытки "сыграть в политику" — это поражение инициаторов и продолжение войны», — написал Дмитрук.

Ранее Зеленский заявил, что Киев вместе со странами Евросоюза работает над мирным планом США. По его словам, они стремятся к тому, чтобы «принципиальные позиции были учтены».