Зеленский: Киев и Европа работают над мирным планом США
Владимир Зеленский заявил, что Киев вместе со странами Евросоюза работает над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, предложенным США. Об этом сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка стало обсуждение мирного плана США.
«Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены», — сказал Зеленский после разговора с европейскими лидерами.
План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение американской военной помощи Киеву, объявление русского языка государственным на Украине и сокращение ВСУ. Кроме того документ вводит запрет на размещение иностранных войск на украинской территории.