Владимир Зеленский заявил, что Киев вместе со странами Евросоюза работает над мирным планом по урегулированию конфликта на Украине, предложенным США. Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что Зеленский созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главной целью звонка стало обсуждение мирного плана США.

«Это должен быть план, который обеспечит реальный достойный мир. Тесно координируемся, чтобы принципиальные позиции были учтены», — сказал Зеленский после разговора с европейскими лидерами.

План США по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение американской военной помощи Киеву, объявление русского языка государственным на Украине и сокращение ВСУ. Кроме того документ вводит запрет на размещение иностранных войск на украинской территории.