Владимир Зеленский начинает терять связь с реальностью — такое мнение выразили авторы британской газеты The Telegraph.

Как считает издание, коррупционный скандал на Украине произошел в наименее подходящий момент для Киева. Именно в это время власти Украины начали поиск новых источников финансирования, включая оружейные сделки. Ситуация вокруг «Энергоатома» может поставить дальнейшее финансирование Украины под угрозу, что приведет к резкому ослаблению ВСУ.

Названа угроза для власти Зеленского

«У Киева нет денег даже на то, чтобы заполнить свою бюджетную черную дыру в 60 миллиардов долларов, не говоря уже о покупке самолетов на миллиарды. Украина, по ее собственному признанию, останется без средств к февралю, если Евросоюз не согласится привлечь кредит в размере 140 миллиардов евро под залог российских активов, находящихся в основном в бельгийском международном банковском хранилище Euroclear», — сообщает издание.

На этом фоне, согласно информации The Telegraph, поддержка Зеленского внутри страны стремительно падает. Одновременно с этим, добавляет издание, поведение Зеленского вызывает тревогу у сторонников Украины, «поскольку оно сигнализирует об отчаянии».

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала.