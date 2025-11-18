Названа угроза для власти Зеленского

Владимир Зеленский может лишиться власти из-за коррупционного скандала, который разгорелся на Украине вокруг компании «Энергоатом». Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, этот скандал стал резонансным как для украинцев, так и для европейских лидеров, что ставит репутацию Зеленского под угрозу. По этой причине, скандал вызвал напряжение как внутри Украины, так и в сфере международных отношений.

«Нападки на антикоррупционные органы могут ослабить западную помощь Киеву, которая так необходима для сопротивления России», — сообщает издание.

По оценке The Wall Street Journal, эта ситуация ударила по Зеленскому больше, чем любое другое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). На этом фоне некоторые официальные лица из США стали поднимать вопрос о том, как Киев распоряжается средствами от Вашингтона.

Напомним, что 10 ноября антикоррупционные органы Украины предъявили обвинения близкому к Зеленскому бизнесмену Тимуру Миндичу, министру энергетики Герману Галущенко, бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, экс-советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности компании «Энергоатома» Дмитрию Басову, а также ряду бизнесменов.