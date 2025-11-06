Уиткофф раскрыл подробности встреч с Путиным

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф раскрыл подробности своих встреч с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уиткоффа, он провел уже шесть встреч с Путиным. При этом каждая из них, как уточнил спецпосланник, продлилась более четырех часов, а некоторые — до пяти.

Уиткофф: есть "некий прорыв" в урегулировании на Украине

«Я встречался с ним шесть раз. Не помню, чтобы встреча длилась менее четырех часов», — заявил он.

Ранее Уиткофф заявил, что конфликт на Украине является одним из важнейших для урегулирования.