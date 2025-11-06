Уиткофф: есть "некий прорыв" в урегулировании на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что конфликт на Украине является одним из важнейших для урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами Уиткофф заявил, что США считают конфликт на Украине одним из самых важных для скорейшего урегулирования. При этом он также выразил уверенность, что США смогут оказать помощь в его завершении.

Уиткофф связал новый план Трампа по Газе с Украиной

«Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим», — заявил он.

Кроме того, Уиткофф также считает, что в этом вопросе уже есть определенный прогресс.