Украинцы должны дать взятку в 15 тысяч долларов, если хотят выйти из военкомата (ТЦК) после насильственной мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает РИА Новости.

В телеинтервью Гончаренко* отметил, что мобилизация — это не только нарушение прав человека и уличное насилие, но и «сумасшедшая коррупция».

«Все знают, сколько стоит выйти из бусика ... начиная от 1 тысячи долларов и заканчивая 6 -8 тысячами долларов. А если доехал в ТЦК, то там цифры 8,10 и 15 тысяч долларов, чтобы отпустили», — сказал Гончаренко*.

Он признал, что речь идет о «колоссальной коррупции на миллиарды долларов», на которой наживаются представители ТЦК и покрывающие их высокопоставленные силовики и чиновники.

Депутат призвал ликвидировать ТЦК или ограничить их полномочия.

Ранее украинская пресса сообщала, что «охотники на людей» предлагают пойманным украинцам откупиться от отправки на фронт. Взятка делится между сотрудниками ТЦК, полицейскими и «помощниками».

Эмигрировавший депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот превратил Украину в концлагерь с помощью насильственной мобилизации .