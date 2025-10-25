Президент Владимир Зеленский и его режим виновны в геноциде народа Украины. Такое обвинение против украинского лидера выдвинул депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

© Лента.ру

«Сотни историй о том, как ТЦК избивают и отправляют на фронт тех, кто только что вернулся и проходит лечение! Людей со швами, с переломанными костями, с посттравматикой снова хватают, избивают, заталкивают в автобусы и везут на убой», — возмутился он.

Парламентарий также поведал, что читает сообщения от знакомых, находящихся на фронте. Они рассказывают об отсутствии эвакуаций, ротаций. По словам депутата Рады, разговоров об этом «нет вообще».

«Это системное убийство собственного народа. Убийство руками режима. Виной этой страшной беде — Зеленский. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал», — заключил Дмитрук.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) мобилизовали священника прямо в подряснике с крестом. Военнослужащий отметил, что в этот момент сидел в машине ТЦК и стал свидетелем насильственной мобилизации.