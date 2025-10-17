Зеленский пропустил вопрос на встрече с Трампом

Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме пропустил вопрос, который был адресован ему. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первые вопросы репортеров были адресованы только Трампу. Однако затем одна журналистка обратилась по фамилии к Зеленскому и зачитала вопрос. После того, как стоящий рядом репортер придвинул к его лицу микрофон, он повернулся в сторону того, кто задал вопрос. Журналистка в это время смотрела на Зеленского, улыбаясь и показывая большой палец.

«Этот вопрос мне?» — в недоумении спросил он.

В ответ журналистка напомнила, что именно он — Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский опоздал на встречу с Трампом в Белом доме на 28 минут.