Зеленский опоздал на встречу с Трампом

Владимир Зеленский опоздал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно трансляции журналистов, Зеленский опоздал на 28 минут. При этом, Трамп вышел к дверям Белого дома, чтобы встретить его. На переговоры Зеленский вновь надел черный костюм и рубашку.

Трамп перед встречей с Зеленским похвалил Россию

Сегодняшняя встреча станет третьим подобным разговором между Трампом и Зеленским. Ожидается, что на переговорах будет поднят вопрос поставок Украине ракет Tomahawk, а также усиления ее противовоздушной обороны.