Жена Макрона показала средний палец

Жена президента Франции Эммануэля Макрон Брижит показала средний палец — жест, который традиционно воспринимается как непристойный. Об этом сообщает MSN.

Отмечается, что жест был адресован болезни Шарко — наследственному заболеванию, при котором больные страдают от слабости и атрофии мышц, а также деформации стоп и кистей.

Брижит Макрон стала гостем на открытии первого во Франции института по исследованию этой болезни — во время церемонии открытия все участники показали средний палец в адрес болезни. По словам организаторов, этот жест символизирует вызов, брошенный заболеванию. К акции присоединилась и первая леди страны.

Жена Макрона намерена научно доказать свой пол

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина.