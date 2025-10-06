Макрон несколько часов гулял в одиночестве по Парижу после отставки кабмина

Президент Франции Эммануэль Макрон несколько часов гулял по Парижу в одиночестве после отставки правительства. Кадры с прогулки главы государства показал телеканал BFMTV.

«Кажется, что он говорит по мобильному телефону», — сказал ведущий новостной программы.

По информации телеканала, президента заметили у сквера на острове Сите в центре города, он шел с несколькими охранниками.

Позднее Макрон вернулся в Елисейский дворец. Прогулка президента совпала с его участием в репетиции церемонии введения в Пантеон Роберта Бадинтера, запланированной на четверг.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, занимавший свой пост с 9 сентября, подал в отставку. Ее одобрил президент страны Эммануэль Макрон. По данным France24, Лекорню пробыл на посту 27 дней — это рекордно короткий срок в истории современной Франции. В ближайшее время Макрон планирует объявить о кандидатуре нового премьер-министра и возможных перестановках в правительстве.