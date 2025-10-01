Израиль сообщил о состоянии Греты Тунберг

МИД Израиля сообщил о состоянии шведской правозащитницы Греты Тунберг — ранее израильские силы перехватили гуманитарную флотилию «Сумуд», на которой находилась девушка. Об этом пишет ТАСС.

© Global look

Согласно сообщению израильского МИД, Тунберг и другие лица с флотилии здоровы и находятся в безопасности. Там также добавили, что пассажиров с остановленных кораблей перевезли в израильский порт.

«Грета и ее друзья здоровы и находятся в безопасности», — сообщили в МИД Израиля.

Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг

Напомним, что флотилия «Сумуд» направилась в сектор Газа в середине сентября. В ее состав входило более 40 судов, на борту одного из которых находилась Тунберг. Флотилия собиралась прорвать блокаду Газы и доставить ее населению гуманитарную помощь, хотя власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят корабли в регион. При этом, Израиль предлагал «Сумуду» выгрузить гуманитарную помощь в порту Израиля или любой другой страны, чтобы потом доставить эту помощь по месту назначения. Эти предложения были отвергнуты.

Ранее флотилия была перехвачена израильскими силами.