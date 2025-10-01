Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг

Израильские морские силы перехватили флотилию «Сумуд», которая направлялась к берегам сектора Газа с гуманитарной миссией. Кроме того, на борту одного из кораблей находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Согласно информации источника, сейчас некоторые корабли флотилии перестали выходить на связь. Один из них также подал сигнал бедствия. При этом, ранее представители флотилии заявили, что примерно в 75 морских милях от сектора Газа их радары зафиксировали «более 20 неопознанных судов».

Флотилия «Сумуд» направилась в сектор Газа от берегов Туниса в середине сентября. В ее состав входит более 40 судов, на борту одного из которых находится Тунберг. Цель миссии — прорвать блокаду Газы и доставить ее населению гуманитарную помощь. При этом, власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят флотилию в регион. Впрочем, Израиль предложил выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту, либо в порту любой другой страны, чтобы потом доставить эту помощь по месту назначения. Эти предложения были отвергнуты.