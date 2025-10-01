Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг

Андрей Дуванов

Израильские морские силы перехватили флотилию «Сумуд», которая направлялась к берегам сектора Газа с гуманитарной миссией. Кроме того, на борту одного из кораблей находится шведская правозащитница Грета Тунберг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Израиль перехватил флотилию с Гретой Тунберг
© РИА Новости

Согласно информации источника, сейчас некоторые корабли флотилии перестали выходить на связь. Один из них также подал сигнал бедствия. При этом, ранее представители флотилии заявили, что примерно в 75 морских милях от сектора Газа их радары зафиксировали «более 20 неопознанных судов».

Флотилия «Сумуд» направилась в сектор Газа от берегов Туниса в середине сентября. В ее состав входит более 40 судов, на борту одного из которых находится Тунберг. Цель миссии — прорвать блокаду Газы и доставить ее населению гуманитарную помощь. При этом, власти Израиля неоднократно заявляли, что не допустят флотилию в регион. Впрочем, Израиль предложил выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту, либо в порту любой другой страны, чтобы потом доставить эту помощь по месту назначения. Эти предложения были отвергнуты.