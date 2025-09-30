Трамп оскорбил Медведева

Президент США Дональд Трамп оскорбил зампреда Совбеза и бывшего президента России Дмитрия Медведева.

Во время своего выступления на расширенном собрании адмиралов и генералов армии США Трамп напомнил о том, как в августе текущего года он отдал приказал переместить атомные подводные лодки к российским границам. По словам Трампа, он сделал это из-за того, что «один глупый человек, работающий на Путина» стал угрожать США ядерным оружием.

«На него работал очень глупый человек, который упомянул слово “ядерное”. Тогда я переместил одну или две подводные лодки <...> к берегам России. Потому что мы не можем позволить людям бросаться этим словом», — заявил он.

Трамп в пятый раз за месяц разочаровался в Путине

Инцидент о котором упоминает Трамп произошел после того, как Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что своими ультиматумами США «делают новый шаг к войне между Россией и США». После этого Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что «неудачный экс-президент Медведев заходит на опасную территорию», а также отдал приказ о размещении атомных подлодок.