Трамп отправил к России атомные подлодки в ответ на слова Медведева

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ переместить две американские атомные подводные лодки "в надлежащие районы" якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

"В связи с чрезвычайно провокационными заявления бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас является заместителем председателя Совета безопасности РФ, я приказал направить две атомные подводные лодки в надлежащие районы просто на случай того, если за этими <...> подстрекательскими заявлениями стоит нечто большее", - написал Трамп в Truth Social.

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В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки.