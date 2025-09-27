В Сирии выдали ордер на арест Асада

Суд в Дамаске выдал ордер на заочный арест экс-президента страны Башара Асада. Его обвинили «в умышленном убийстве и пытках», сообщает сирийское агентство SANA.

Следственный судья Тауфик аль-Али заявил в субботу о выдаче ордера на заочный арест Башара аль-Асада по обвинениям, связанным с инцидентами в Дераа в 2011 году.

«Судья аль-Али сообщил, что ордер на арест включает «обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смерти, и лишении свободы» , — говорится в сообщении SANA.

Отмечается, что судебное решение «открывает дверь для распространения ордера через Интерпол и рассмотрения дела на международном уровне».

Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года, а затем вместе с семьей получил убежище в России.

Ранее Франция выдала ордера на арест Асада по делу о гибели двух журналистов в 2012 году.