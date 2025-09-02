Франция выдала ордера на арест экс-президента Сирии Башара Асада по делу о бомбардировке Хомса в 2012 году, в результате которой погибли два журналиста. Об этом пишет France24.

Журналисты уточнили, что при атаке погибли 56-летняя американка Мари Колвин, работавшая в британской газете The Sunday Times, и 28-летний французский фотограф Реми Ошлик.

По данным портала, также были выписаны ордера на арест генерал-майора Махера Асада (брата экс-президента), начальника разведки Али Мамлюка и бывшего начальника штаба армии Али Аюба.

Власти республики расследуют инцидент в Хомсе как потенциальное преступление против человечности и военное преступление.

Напомним, что Башар Асад был свергнут в декабре 2024 года, а затем вместе с семьей получил убежище в России.

По сведения из открытых источников, Махер Асад погиб в сентябре 2024 года. Вместе с тем, в декабре 2024 года появились публикации о том, что он выжил, бежал из Сирии и был задержан ливанскими пограничниками. Дальнейшая его судьба неизвестна.