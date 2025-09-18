Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По словам Трампа, этот инцидент не должен был произойти, так как никаких беспилотников в том регионе вообще не должно было быть. Он также добавил, что лучший способ атаковать беспилотник — «вывести его из строя» .

«Не могу это комментировать. Их там не должно было быть. Их вывели из строя. Лучшая атака на беспилотник — это его выведение из строя. <...> Я не собираюсь защищать никого, кроме Польши, действительно (беспилотники — прим. ред.) были сбиты и упали в районе, но он все равно не должен приближаться к Польше», — заявил он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории его страны нашли несколько российских беспилотников. Позже Минобороны России прокомментировало этот инцидент.