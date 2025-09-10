В Минобороны РФ официально прокомментировали инцидент со сбитыми над территорией Польши дронами, о чем ранее заявили польские власти.

В российском военном ведомстве заявили, что в ходе массированного удара ВС РФ по предприятиям ВПК Украины объекты для поражения в Польше не планировались.

В МО РФ отметили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, якобы пересекавших границу с Польшей, не превышает 700 км.

В российском военном ведомстве также добавили, что готовы провести консультации с минобороны Польши по данной теме.

Ночью вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по оборонным предприятиям на Западной Украине, где производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику, сообщили в Минобороны России.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обнаружения на территории Польши беспилотников. По словам украинского лидера, это якобы было «вторжение российских ударных дронов». При этом никаких доказательств своих слов политик не привел.

Кроме того, заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что БПЛА, якобы сбитые в небе над республикой, преодолели слишком большое расстояние. Эксперт допустил, что провокацию могла устроить сама Польша.