Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин его «подвел» в вопросе решения украинского конфликта. Об этом сообщает Sky News.

Во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома заявил, что рассчитывал на скорое завершение конфликта на Украине из-за своих отношений с Путиным. Но результат переговоров с российским лидером оставил Трампа разочарованным.

«Я думал, что самый простой вариант будет из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел. Он меня действительно подвел», — заявил он.

Трамп засомневался в возможности повлиять на Путина

Напомним, что 15 августа прошла встреча Путина и Трампа на Аляске. В ходе переговоров президенты обсудили конфликт на Украине.