Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проводят переговоры на военной базе Элмендорф - Ричардсон в Анкоридже в пятницу, 15 августа.

По информации помощника российского лидера Юрия Ушакова, основными темами саммита станут мирное урегулирование украинского кризиса и торговый потенциал РФ и США. В программе - встреча в формате тет-а-тет, переговоры по формуле "5 на 5" и совместная пресс-конференция по итогам.

Это первая поездка Путина в США с 2015 года, тогда глава государства приехал в Нью-Йорк для выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Российский лидер и глава Белого дома встречались несколько раз во время первого президентского срока Трампа.

Диалог между Москвой и Вашингтоном возобновился в феврале. Во время первого за четыре года телефонного разговора Владимир Путин и Дональд Трамп условились запустить процесс переговоров по разрешению кризиса на Украине.