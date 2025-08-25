Вучич принес на пресс-конференцию подгузники

Президент Сербии Александр Вучич принес на пресс-конференцию несколько корзин с товарами первой необходимости, среди которых были подгузники для взрослых. Об этом сообщает Danas.

Помимо подгузников, в корзине также были влажные салфетки, мыло и моющие средства. Как объяснил сам Вучич, этими корзинами он хотел «показать, как власти помогут гражданам справиться с экономическими трудностями». Он также добавил, что Сербию ожидают реформы, которые должны будут смягчить последствия экономического спада. При этом, в падении экономики он обвинил «студенческо-блокадно-террористическое движение».

Издание также отмечает, что смысл слов Вучича остался неясен как для журналистов, таки и для самого сербского президента, который не смог внятно объяснить свою стратегию и «как всегда, уклонялся от ответов».

«Когда он наконец начал объяснять меры, казалось, что уже через пять минут мы, журналисты в зале, и широкая публика, понятия не имели, о чём говорит президент. Через десять минут, похоже, он сам тоже не имел об этом ни малейшего понятия. <...> Вопросы журналистов показали, что никто в зале не интересовался экономическими мерами и никто не понял, что сказал президент», — сообщает издание.

Ранее Вучич заявил, что протесты в Сербии организованы так, чтобы охватить всю страну.