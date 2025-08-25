Посол РФ сделал неожиданное заявление о протестах в Сербии

Протесты в Сербии организуются так, чтобы охватывать всю страну. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он отметил, что происходящие протесты нельзя назвать спонтанными, а случаются они не только в Белграде.

«Протесты по всей Сербии. Вот они четко организованы по всей Сербии. От Нови-Сада до юга, Валево», — заявил Боцан-Харченко.

Дипломат добавил, что это характерный момент в происходящем.

Напомним, что студенческие и оппозиционные протесты в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате инцидента погибли 16 человек. В середине августа обстановка в сербских городах обострилась — по вечерам и ночью протестующие начали идти на противостояние полиции, блокировать дороги.

Вместе с тем президент Александр Вучич заявлял, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в стране. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии.