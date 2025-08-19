В Белом доме прокомментировали слова Трампа о рае

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о рае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По словам Ливитт, Трамп говорил о своем желании попасть в рай серьезно.

«Я думаю, президент был настроен серьезно. Я думаю, президент хочет попасть в рай - как, надеюсь, и все мы в этой комнате», — заявила она.

Ранее Трамп заявил, что своими действиями он «спас много жизней» в Индии и Пакистане, а также потенциально остановил ядерную войну в этом регионе. По этой причине Трамп рассчитывает, что ему будет позволено попасть в рай.