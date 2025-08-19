Трамп захотел попасть в рай

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет попасть в рай. Об этом сообщает Fox News.

© Aaron Schwartz/Zuma/TACC

Как объяснил Трамп, своими действиями он «спас много жизней» в Индии и Пакистане. Кроме того, глава Белого дома также считает, что он смог остановить ядерную войну в этом регионе. По этой причине Трамп рассчитывает, что ему будет позволено попасть в рай.

«Если я смогу спасти от гибели 7 тысяч человек за неделю, <...> я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно. Думаю, я спас много жизней в Индии и Пакистане. Они сбивали самолеты — возможно, это могло бы привести к ядерной войне», — заявил он.

Ранее Трамп заявил, что он остановил шесть воин за шесть месяцев.