Владимир Зеленский заявил, что пришло время для окончания украинского конфликта. Об этом он написал в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, Украина готова работать в этом направлении «максимально продуктивно». При этом он подчеркнул, что и Россия должна сделать соответствующие шаги для урегулирования ситуации.

«Время заканчивать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно», — написал он.

Помимо этого он также добавил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может привести к трехсторонним переговорам России, США и Украины.

15 августа на Аляске состоится встреча Трампа и Путина, на которой президенты двух стран обсудят конфликт на Украине.