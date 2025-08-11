Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп намерены обсудить на Аляске судьбу Украины без участия Владимира Зеленского, сообщает Financial Times.

На саммите в Аляске Путин и Трамп намерены обсудить судьбу Украины без участия Владимира Зеленского. Это вызывает опасения, поскольку подобная ситуация уже происходила во время Мюнхенского соглашения 1938 года, когда Чехословакия не присутствовала на переговорах о разделе ее территории, сообщает Financial Times.

В материале подчеркивается, что заявления Дональда Трампа о «территориальных обменах» настораживают Киев и европейских партнеров. По мнению ряда экспертов, худший сценарий – если Трамп и Путин заключат соглашение, согласно которому Украина утратит значительные территории. Как отмечает Александр Габуев из Carnegie Russia Eurasia Center, такой вариант лишит Украину возможности обороны и приведет к внутреннему кризису.

В украинском руководстве и среди европейских стран надеются на более позитивный исход переговоров – соглашение о прекращении огня с возможностью введения вторичных санкций против России, если боевые действия возобновятся. Обсуждение территорий, по их мнению, должно вестись только после установления перемирия.

Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске принесет мир

В статье отмечается, что продолжение боевых действий в нынешних условиях может быть выгоднее России, поскольку Украина сталкивается с нарастающими проблемами на фронте.

Авторы материала делают вывод, что для будущего Украины важнее сохранить независимость и демократию, даже если придется признать де-факто утрату части территорий.

Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что судьбу урегулирования конфликта на Украине могут решить без участия Киева на предстоящем саммите России и США на Аляске.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий.

Зеленский подчеркнул, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, ссылаясь на конституцию Украины.

Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.