На Западе рассказали о выгоде Китая от СВО

Китай мог начать поставки танков VT-4 в Бангладеш. Боевая машина была замечена в КНР в камуфляже Сухопутных войск Бангладеш. Об этом рассказывает западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание подчеркивает, что VT-4 отличает композитная броня и динамическая защита FY-4. Новые машины должны заменить более 100 бангладешских танков Type 59, произведенных во время холодной войны на основе советских Т-55.

«Закупка модернизированного варианта VT-4 обеспечит Бангладеш самым боеспособным классом основных боевых танков в Южной и Юго-Восточной Азии, при этом системы активной защиты являются относительно новой технологией, которая еще не получила широкого распространения в регионе», — говорится в публикации.

Журнал отмечает, что расширение экспорта китайской боевой техники происходит на фоне специальной военной операции (СВО), которая оказывается выгодной Китаю. «Поскольку Россия ранее была, безусловно, крупнейшим в мире экспортером танков, ограниченные возможности страны по продолжению экспорта в результате российско-украинской войны предоставили новые возможности, в частности, VT-4, для завоевания значительной доли рынка за рубежом», — резюмирует издание.

В июле журнал заметил, что китайская компания Norinco представила модернизацию своего танка, основанную на российском Т-72.