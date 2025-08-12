Трюк с железными дорогами: в Китае удивились ответу Путина на угрозы США

Несколько дней назад стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Новость вызвала огромный резонанс в мировом сообществе, и сейчас все гадают, к каким результатам приведут американо-российские переговоры. На фоне этих событий остался практически незамеченным крайне важный шаг, сделанный российским президентом.

«Путин отдал неожиданный приказ – строить железную дорогу», – отмечают авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что перед анонсом переговоров на Аляске, заявления американского лидера не предвещали позитивного исхода для России.

Президент США предъявил Кремлю ультимативные требования и, незадолго до их истечения, отдал распоряжение о направлении двух атомных субмарин к российским границам. В подобных обстоятельствах мало кто ожидал, что ответной реакцией Путина станет развитие железнодорожной сети, а не повышение боеготовности стратегических сил.

«На первый взгляд, это может вызвать удивление. Путин говорит о развитии железных дорог, в то время как американские подлодки нацелены на его страну… Но не стоит думать, что Путин теряет контроль над ситуацией, это продуманный шаг», – подчеркивают китайские обозреватели.

В Китае обратили внимание на поздравление Владимира Путина работникам железнодорожной отрасли и его акцент на необходимости модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, которые должны быть интегрированы с новыми линиями Северного широтного хода. «Таким образом, Путин демонстрирует, что не опасается угроз со стороны Трампа. Несмотря на оказываемое давление, Россия продолжает инвестировать в строительство новых железнодорожных путей», – полагают аналитики из КНР.

По мнению китайских журналистов, в большинстве стран правительственные чиновники поддались бы панике в ответ на американские ультиматумы и отправку подлодок. Однако в России ситуация иная: Путин сохраняет хладнокровие, что в конечном итоге приносит свои плоды. Трамп уступил, и вскоре на Аляске состоится встреча, потенциально имеющая историческое значение, пишет АБН24. Напомним, на Аляске предложили площадки для встречи Путина и Трампа.