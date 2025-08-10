Владимир Зеленский как политик закончит плохо, вопрос только в том, когда это произойдет. Такой прогноз в эфире телеканала «Крым 24» сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов сказал, что Зеленский и его окружение создали «информационную колбу», иную реальность, в которую загнали весь украинский народ. Они поддерживают образ врага в лице России и зомбируют общество. Сами украинцы для Зеленского и его окружения – расходный материал. Однако рано или поздно все это закончится.

«Я могу даже спрогнозировать в определенной степени будущее Зеленского. Он, конечно, закончит очень плохо, вопрос — когда», — сказал Константинов.

По его словам, пока Зеленский остается нужен Западу, «чтобы война как таковая не закончилась».

В Раде объяснили, почему Зеленский срывает мирный план Трампа

Ранее в МИД РФ предупредили, что Зеленский и его окружение перед саммитом России и США на Аляске могут устроить теракты и провокации.