Украинские власти перед саммитом России и США на Аляске могут устроить теракты и провокации с тем, чтобы обострить текущую повестку, рассказал в своем Telegram-канале посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат обратил внимание на публикацию Минобороны РФ об уничтожении десятков украинских беспилотников самолетного типа в Брянской, Воронежской, Белгородской областях.

«Увеличением числа атак по гражданским объектам, Киев демонстрирует свое отношение к готовящимся переговорам [РФ и США]. Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта», — отметил Мирошник.

Напомним, что на 15 августа намечена встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Предполагается, что стороны обсудят варианты разрешения ситуации вокруг Украины, двусторонние взаимоотношения, крупные инвестпроекты в арктическом макрорегионе.