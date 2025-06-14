В Пентагоне раскрыли, как Трамп хочет решить иранский вопрос
Президент США Дональд Трамп по-прежнему уверен, что ближневосточный кризис необходимо разрешить с помощью дипломатии и переговоров. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава минобороны США Пит Хегсет.
В субботу глава Пентагона отметил, что Трамп, как и раньше, посылает иранцам сообщение о том, что он предпочитает мир.
«Он предпочитает, чтобы решение было достигнуто за столом переговоров. У Ирана еще есть выбор», — заявил Хегсет.
Вскрылась уловка Трампа в отношении Ирана
Накануне Трамп заявил, что представители Ирана после ударов Израиля якобы звонят ему и просят заключить ядерную сделку.