Трамп заявил о звонках из Ирана после удара

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NBC News сообщил, что представители Ирана после ударов Израиля якобы сами выходят на связь и просят заключить ядерную сделку.

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"Они сами звонят мне и хотят говорить", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, почему Иран теперь будет заинтересован заключить сделку.

Американский лидер добавил, что речь идет о тех же людях, с которыми США работали раньше, но теперь многих из них после ночного удара Израиля уже нет в живых.

Президент Ирана обратился к народу после авиаударов Израиля

Трамп снова повторил, что израильский удар был отличным, потому что было использовано "лучшее в мире американское вооружение".